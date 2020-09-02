Сербия отвергла обвинения во вмешательстве в дела Черногории

Глава МИД Сербии Ивица Дачич ответил на обвинения черногорского президента Мило Джукановича, заявившего о вмешательстве Белграда во внутренние дела страны. В отличие от албанских политиков, глава Сербии Александр Вучич никогда не проявлял политическую агрессию в отношении Черногории, заявил Дачич.

«Не Вучич призывал граждан Черногории голосовать, а [премьер-министр Албании Эди] Рама и другие, и это, по мнению Мило Джукановича, не является вмешательством во внутренние дела», – заявил шеф сербской дипломатии, отметив, что интерес для Сербии представляют лишь права и свободы сербского народа в Черногории, а это около 29% всего населения страны. Кроме того, речь идет и о положении Сербской православной церкви, собственность и святыни которой по новому закону могут быть изъяты властями Черногории, пишет «Балканист.ру».

«Это законное право Сербии, в соответствии со всеми международными конвенциями. И все это делается для того, чтобы сербский и черногорский народы жили в мире и братском согласии, как это длилось веками», – подчеркнул Дачич. Глава МИД посоветовал лидеру Черногории перестать пугать население «надуманной сербской гегемонией», отметив, что эта тактика уже провалилась на парламентских выборах, и напомнил о том, что Джуканович «сам напрямую вмешался во внутренние дела Сербии, признав Косово».

При этом Дачич подчеркнул, что президента Черногории волнует лишь «великосербский треугольник Белград – Баня-Лука – Подгорица», однако «он не возражает и даже поддерживает великоалбанский четырехугольник Тирана – Приштина – Скопье – Подгорица».

Как уже сообщал «Новый День», в Черногории 30 августа состоялись выборы в парламент, где объединенные силы оппозиции получили больше голосов избирателей, чем Демократическая партия социалистов Мило Джукановича.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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