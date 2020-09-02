«Провокация режима, потерпевшего поражение»: в Черногории оппозиция назвала виновных в нападении на мусульманскую общину

Лидер черногорской оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич обвинил правящий режим Мило Джукановича в провокации с нападением на офис мусульманской общины черногорского города Плевля. Политик потребовал от полиции защитить религиозные объекты, подчеркнув, что каждый из них – святыня. «Все провокации устроены режимом, потерпевшим поражение!» – заявил он.

Нападение на здание мусульманской общины Плевля произошло накануне ночью, пишет «Балканист». Фотографии на своей странице в Facebook опубликовал имам Самир Кадрибашич. «Этому безумию должен настать конец. Я буду считать начальника полиции Драгана Славуля лично ответственным за этот вандализм, если он не найдёт преступников», – подчеркнул священнослужитель.

На фото видны двери здания общины с выбитыми стеклами.

Вандалы также забросили внутрь записку с угрозой устроить верующим «новую Сребреницу».

Издание напоминает, что именно в этом селе в 1995 году шли ожесточенные бои между мусульманами и сербами.

«Нападение на мусульманскую общину является «прямым ударом против каждого местного христианина и гражданина Черногории», – считает митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Он осудил провокацию и отметил, что совершившие ее «лишают себя любви Божьей и благословения». «Этот акт вандализма, направленный против мусульманской общины, – огромный позор для тех, кто его совершил», – заявил митрополит.

Лидер коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич возложил ответственность за случившееся на правящий режим. Оппозиция еще до парламентских выборов 30 августа заявляла о том, что со стороны Демократической партии социалистов могут последовать подобные провокации, направленные на разжигание розни и рост социальной напряженности в стране. На выборах объединенные силы оппозиции не дали президентской партии получить подавляющее большинство голосов избирателей.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 02.09.20

Президент Черногории отругал население за «проявления нецивилизованности» после выборов. / Сербия отвергла обвинения во вмешательстве в дела Черногории. / Уроженка Сербии может возглавить муниципалитет в столице Австрии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»