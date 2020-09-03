Президент Черногории обвинил в поражении на выборах Москву и Белград

Президент Черногории и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович признал итоги парламентских выборов и заявил, что отныне его партия уходит в оппозицию.

«ДПС признала неофициальные результаты выборов и поздравила оппонентов с победой. Мы дождемся объявления официальных итогов, но не ожидаем кардинальных перемен в цифрах, – сообщил Джуканович в интервью австрийской телекомпании ORF. – Мы полагаем, что объединенная коалиция, которая ранее была в оппозиции власти, получит 41 мандат в парламенте, а Демократическая партия социалистов, соответственно, 40 депутатских мест».

По его словам, впереди у коалиционных оппозиционных блоков «За будущее Черногории», «Mир – наша нация» и «Черное на белое» – процесс формирования правительства, который станет возможным, если политические соратники смогут обеспечить единство в своих рядах.

«Мы посмотрим, удастся ли коалиции, состоящей из трех ветвей и обладающей 41 мандатом, обеспечить такой уровень политической и программной близости, чтобы сформировать кабинет министров и взять на себя ответственность за исполнительную власть в стране. Мы готовы принять итог выборов и волю народа, и намерены стать самой сильной оппозиционной партией Черногории», – подчеркнул лидер Демократической партии социалистов.

В поражении своей партии Джуканович обвинил Россию, «которая запустила руки в политическую жизнь определенных стран западных Балкан, чтобы не допустить расширения НАТО».

«Эта позиция Москвы вдохновила ретроградных политиков региона и оживила великосербский национальный проект, который является своего рода компенсацией Сербии за утраченное Косово», – считает президент Черногории.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 03.09.20

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