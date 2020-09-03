Оппозиция призвала президента Черногории подать в отставку

Президенту Черногории Мило Джукановичу следует подать в отставку, а в стране пора провести президентские выборы. Об этом, как пишет «Балканист», заявил лидер черногорской политической коалиции «Черное на белое» Дритан Абазович по итогам парламентских выборов, где пропрезидентская партия потерпела поражение. По его словам, Джуканович стал «политическим прошлым», правящая Демократическая партия социалистов находится уже «на последнем издыхании», поэтому его уход представляется логичным.

В эфире телеканала «Аль-Джазира» Дритан Абазович отметил, что не знает, отказались ли полностью его партнеры по оппозиции от националистических воззрений девяностых годов, однако его коалиция уже «озвучила конкретные и ясные условия для формирования новой власти».

Что касается недавних ЧП в городе Плевля, где вандалы напали на здание мусульманской общины, а после этого на объекте бошняка-мусульманина кто-то написал угрозы, то лидер «Черного на белом» связал эти инциденты с вмешательством режима Джукановича.

«Вчера я был в Плевле: ночью неприятные происшествия там повторились. А что поделать? Мы из девяностых никогда и не выходили, – пояснил он. – Мы три дня назад, впервые в «свободной» истории, сменили власть. Если кто-то думал, что все это будет происходить с цветами, аплодисментами и фанфарами, то он сильно ошибался. Мне очень жаль, что такое происходит, но во всем происходящем я вижу и руку власти». Президент не отдаст власть мирно и с достоинством, уверен Абазович. Рост напряженности между национальными общинами выгоден именно режиму Джукановича, полагает он.

Как сообщал «Новый День», в Черногории 30 августа прошли парламентские выборы, в результате которых объединенные силы оппозиции получили право на 41 мандат из 81. При этом их превосходство над партией правящего режима зависит и от голосов депутатов коалиции «Черное на белое».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 03.09.20

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