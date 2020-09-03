В Гаагу вызвали командира косовских боевиков

В Гаагском суде допросят бывшего коменданта Главного штаба Армии освобождения Косово Агима Чеку. Он вызван в качестве подозреваемого на заседание международного Cпециального суда по расследованию военных преступлений АОК в ходе вооруженного конфликта 1998-1999 гг. Чеку должен прибыть в Гаагу 28 сентября.

Суд уже заслушал показания нескольких экс-командующих Армии освобождения Косово, пишет «Балканист.ру». В частности, это «президент» самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи, бывший «премьер-министр» Рамуш Харадинай и другие политики Приштины.

Сербия с 2002 года требует ареста Агима Чеку. Он несколько раз побывал под арестом по международному ордеру Сербии, однако каждый раз оказывался на свободе, поскольку Словения, Венгрия и Колумбия принимали решение его отпустить.

Агиму Чеку в этом году исполнится 60 лет. Он окончил военную академию в Белграде, в 1991 году дезертировал из армии, во время гражданской войны в Югославии воевал на стороне хорватских сил. В 1995 году участвовал в военной операции против гражданского населения «Буря», в 1999 году получил назначение на пост коменданта Главного штаба Армии освобождения Косово. С 2006 по 2008 Чеку был «премьер-министром» Косово.

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

Гаага. Другие новости 03.09.20

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