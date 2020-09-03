«Политику в сторону»: Белград и Приштина обсуждают в Вашингтоне экономические темы

Спецпредставитель администрации президента США по косовскому вопросу Ричард Гренелл предложил оставить политику и сфокусироваться на вопросах экономики на переговорах Белграда и Приштины, которые проходят в Вашингтоне.

«Народы Косово и Сербии заслуживают нормализации экономических отношений. Сегодня я сфокусировался на молодежи, которая желает устроить карьеру, получить достойную работу, наладить связи с Западом. Я вас услышал, я приложу усилия ради вас, давайте оставим политику на стороне», – отметил Ричард Гренелл в твиттере, комментируя встречу президента Сербии Александра Вучича и «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Авдуллаха Хоти, которая проходит в Белом доме.

В свою очередь, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич рассказал, что Сербия подготовила широкую повестку экономических проектов, которые могут полностью изменить отношения сербского и албанского народов.

«Мы защищаем национальные интересы, работая над усилением экономики. Да, переговоры проходят в непростой обстановке, так как в косовских СМИ муссируется одна и та же тема о том, что сегодня, якобы, судный день для Косово. Однако все, кто в курсе нашей политики в последние восемь лет, знают, что Сербия ответственно подойдет к конструктивным предложениям и всегда готова жестко ответить на то, что не входит в спектр сербских национальных интересов», – заявил Джурич.

Напомним, сегодня премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что «прошло то время, когда с Сербией разговаривали языком ультиматумов».

Переговоры по мирному урегулированию отношений Белграда и Приштины под эгидой США стартовали сегодня и продлятся два дня.

Вашингтон, Катарина Лане

Вашингтон. Другие новости 03.09.20

В Гаагу вызвали командира косовских боевиков. / Оппозиция призвала президента Черногории подать в отставку. / Президент Черногории обвинил в поражении на выборах Москву и Белград. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»