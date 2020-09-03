В Черногории мусульман призвали не поддаваться на провокации

В Черногории православные верующие вышли на защиту мечетей, а епископ Захумско-Герцеговачский и Приморский Димитрий призвал мусульман страны не поддаваться «срежиссированным манипуляциям, цель которых вызвать межнациональный и межрелигиозный конфликт». Причиной стал инцидент в городе Плевля, где неизвестные вандалы напали на здание мусульманской общины и оставили оскорбительную надпись на стене дома.

Возле мечети в Плевле появился транспарант с лозунгом «Защитим святыни!», пишет «Балканист». С таким же призывом православные христиане Черногории ранее отстаивали имущество местных епархий Сербской Православной Церкви, требуя отозвать дискриминационный закон о свободе вероисповедания.

Лидер коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич призвал к защите мечетей страны. Инцидент в Плевле он объяснил действиями провокаторов со стороны проигравшей Демократической партии социалистов Мило Джукановича.

Провокацией, призванной рассорить мусульман и христиан, назвал ЧП и главный имам Плевли Самир Кадрибашич. На своей странице в соцсетях он опубликовал фотографию оскорбительной надписи, которая была оставлена вандалами на стене дома. Издание поясняет, что неизвестные написали «турки» латиницей, рядом изобразили сербский национальный символ в виде креста и четырех букв «C», которые расшифровываются как «Tолько единство спасает сербов».

В свою очередь, епископ Захумско-Герцеговачский и Приморский Димитрий призвал мусульман Черногории не поддаваться провокациям, объяснив, что их авторы пытаются вызвать межнациональный и межрелигиозный конфликт.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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