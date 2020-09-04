Оказывается колоссальное давление: США требуют от Сербии признать Косово

Признание независимости самопровозглашенной республики Косово неприемлемо для Белграда, поэтому президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать в Вашингтоне соответствующий документ. Об этом заявил глава сербского МИД Ивица Дачич в интервью телеканалу PINK.

Министр иностранных дел подтвердил, что на столе переговоров в Вашингтоне, где сейчас находятся делегации Белграда и Приштины, лежал документ с пунктом 10, предполагающим взаимное признание между самопровозглашенной республикой Косово и Сербией, пишет «Балканист». До начала переговоров сербская делегация не видела этого документа. Президент Александр Вучич не стал подписывать его, пояснив, что такие действия неприемлемы для Сербии, а он, как глава государства, должен руководствоваться Конституцией страны.

Появление пункта 10 в договоре Дачич связал с попыткой США достичь решения по косовскому вопросу, подчеркнув при этом, что властям Соединенных Штатов «следовало внимательно выслушать то, что говорил Вучич перед отъездом в Вашингтон». «Мы четко заявили, что это неприемлемо для Сербии и что мы готовы заключать только такие договоры, с которыми согласны», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Сербии.

Сам Александр Вучич в соцсетях пояснил, что «предательство – не вариант», и рассказал населению своей страны о переговорах в Вашингтоне. «Первый документ, который у нас был, был озаглавлен «Нормализация экономики». Ни один из предоставленных нам документов не прост для нас», – сообщил он, отметив, что речь шла «о разных проектах, о взаимоотношениях Белграда и Приштины, о перспективах микро, малых и средних предприятий».

«Мы боремся за то, чтобы Приштина приняла «малый Шенген», – подчеркнул Вучич. На переговорах, по его словам, присутствовали представители финансового блока и более широкого сектора американского правительства, а в какой-то момент пришла дочь президента США Иванка Трамп. При этом сербский лидер подтвердил, что целью приезда албанской делегации были именно переговоры о независимости Косово.

Примет ли участие во встрече президент США Дональд Трамп, пока неизвестно.

«Я надеюсь встретиться с Трампом, но не могу вам этого обещать. Мы обязательно будем готовиться к встрече с ним. У нас будут хорошие новости для американского народа и сербов, проживающих в Америке», – подытожил Вучич.

Как сообщал «Новый День», 3 сентября в Вашингтоне началась встреча президента Сербии Александра Вучича и «премьер-министра» самопровозглашенной Республики Косово Авдуллаха Хоти. Переговоры идут в Белом доме и продлятся два дня.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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