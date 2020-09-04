В Черногории призывают полностью открыть границы для русских и сербов

Новое правительство Черногории откроет границы для граждан России и Сербии, будет восстановлено и прямое авиасообщение между странами. Такую уверенность выразил мэр туристической столицы Черногории, города Будвы, Марко Царевич.

«Ожидаю формирования правительства страны, и что мы будем принимать правильные решения, направленные на поддержку бюджета и города, – цитирует градоначальника РИА «Новости». – Полностью откроем границы для туристов и инвесторов из Российской Федерации, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, потому что Будва для них привлекательный город, здесь много интересов и перспектив».

Правительство Черногории будет сформировано объединенными силами оппозиции по результатам прошедших парламентских выборов, поскольку правящая Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича по итогам голосования получила в Скупщине меньшинство. Кроме того, в Будве прошли выборы мэра, и эту должность занял представитель оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Царевич.

«Наша стратегия – установить контакты с нашими братскими народами России и Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины и наладить диалог, чтобы правительства поддержали своих граждан в желании приехать и помочь этой части Черногории, населенной православными людьми, как все видели, верными традиции и церкви», – заявил мэр Будвы.

Запрет для въезда иностранцев в Черногории был введен с 16 марта на фоне пандемии и массовых протестов верующих, которые требовали защитить Сербскую православную церковь от действия нового закона о вероисповедании. Этот документ фактически разрешает властям страны изымать имущество и святыни у черногорских епархий СПЦ. Агентство отмечает, что запрет на въезд для граждан Сербии держался в стране дольше всего. Границы для сербов открыли только 15 августа, однако для посещения Черногории им обязательно нужен отрицательный тест на коронавирус. Авиасообщение Черногории с РФ пока также не восстановлено.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 04.09.20

Оказывается колоссальное давление: США требуют от Сербии признать Косово. / В Черногории мусульман призвали не поддаваться на провокации. / «Политику в сторону»: Белград и Приштина обсуждают в Вашингтоне экономические темы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»