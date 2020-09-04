Национальный банк Хорватии назвал сроки перехода страны на евро

Хорватия планирует перейти на евро с 1 января 2023 года. Сейчас Национальный банк Хорватии в сотрудничестве с правительством создает соответствующий план, который будет представлен уже в ближайшее время. Об этом сообщил глава кредитной организации Борис Вуйчич.

«Хотя вспышка пандемии Covid-19 сильно ударила по экономике и государственным финансам Хорватии, мы работаем над Национальным планом по замене хорватской куны на евро», – цитирует Вуйчича «Балканист.ру». План будет регулировать процесс введения евро, в частности, речь идет о конвертации депозитов и ссуд, корректировке процентных ставок и пересчете цен. Старт переходу будет положен уже осенью.

Вуйчич успокоил жителей страны, которые опасаются роста цен и снижения уровня жизни из-за замены национальной валюты. По его словам, опыт других стран показал, что эти страхи напрасны.

Хорватии предстоит провести как минимум два года в зоне предварительного Европейского механизма обменного курса ERM II, куда страна была принята в июле 2020-го. Сейчас курс хорватской куны составляет 7,53 за 1 евро.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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