Мэр хорватского Дубровника ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Градоначальник курортного города Дубровник в Хорватии Мато Франкович сообщил о том, что его супруга заражена коронавирусом, а сам он находится в изоляции. Свои должностные обязанности Франкович исполняет дистанционно.

Жена мэра работает воспитателем в детсаду. В среду стало известно о том, что коронавирусом заразилась ее коллега, а затем и сама супруга мэра. Детский сад срочно был закрыт.

«Результаты теста на коронавирус моей жены выявили заболевание, меня, как самого близкого ей человека, отправили на две недели в изоляцию. Я ощущаю себя хорошо, симптомов у меня нет, мой тест на коронавирус показал негативный результат, но я продолжу исполнять свои обязанности в удалённом режиме», – сообщил мэр Дубровника.

Хорватия лидирует по показателям вируса COVID-19 среди стран региона. За минувшие сутки в стране выявлено 334 новых заболевших, к аппаратам ИВЛ подключено 15 человек.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 04.09.20

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