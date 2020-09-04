Белград и Приштина подпишут соглашение в Вашингтоне в присутствии Дональда Трампа

На церемонии подписания соглашения между Белградом и Приштиной, которая состоится в пятницу в Вашингтоне, будет присутствовать президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает «Балканист» со ссылкой на информацию Белого дома.

Точное содержание соглашения пока неизвестно, однако президент Сербии Александр Вучич и «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Авдулла Хоти уже уточняли, что документ посвящен экономическим вопросам. Первый из четырех вариантов этого соглашения предполагал решение косовского вопроса за счет взаимного признания, однако Вучич отверг этот пункт договора.

«Этот документ был ужасно трудным, один из пунктов касался взаимного признания ... Я сказал, что мы не можем с этим согласиться, люди в офисе Трампа были честными, они прислушивались к тому, что мы хотели сказать», – пояснил Вучич. В окончательном варианте документа остался только блок экономических вопросов, отмечает издание.

Стороны «добились большого прогресса в развитии экономического сотрудничества», заявил после встречи Авдулла Хоти.

Планируется, что после подписания соглашения Вучич и Хоти встретятся сначала с Дональдом Трампом, а затем с госсекретарем США Майком Помпео.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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