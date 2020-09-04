Переговоры между Белградом и Приштиной по косовскому вопросу продолжатся в Брюсселе

Переговоры по косовскому вопросу между Белградом и Приштиной продолжатся 7 сентября в Брюсселе, речь пойдет о положении национальных меньшинств, а также об имущественных вопросах.

Как пишет «Балканист», имущественные проблемы – острая тема для двух сторон. Приштина настаивает, что это ее внутренние дела, а Белград требует пересмотра итогов приватизации, в ходе которой были нарушены международные нормы и сербские законы.

В частности, речь идет о 900 случаях приватизации сербских государственных фабрик в Косово и Метохии, в результате которых косовские сербы не получили ничего. Белград готов предоставить доказательства своих инвестиций на этих территориях. Кроме того, в прошлом году «правительство» Косово акционировало стратегически важное предприятие «Трепча», в результате сотрудникам досталось лишь 20% акций, и то, по мнению сербских властей, являющихся фиктивными. Приштина при этом рассчитывает и на доли в предприятиях Косово, филиалы которых оказались в Сербии.

Отдельная тема – военный ущерб, в счет которого Приштина хочет получить возмещение за 127 тыс. жилых домов, которые якобы уничтожили военные силы Сербии, и настаивает на финансовых выплатах семьям жертв событий 90-х. При всем этом косовская сторона наотрез отказывается признавать существование архива Aрмии Освобождения Косово.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в Вашингтоне второй день проходят переговоры президента Сербии Александра Вучича с «премьер-министром» самопровозглашенной Республики Косово Авдуллахом Хоти. После подписания соглашения стороны встретятся с президентом США Дональдом Трампом.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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