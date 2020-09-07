«В интересах ЕС добиться успеха в переговорах». Стало известно, о чем пойдет речь на встрече Белграда и Приштины в Брюсселе

На очередном раунде переговоров Белграда и Приштины, который пройдет в Брюсселе, речь, очевидно, пойдет о формировании Содружества сербских общин и открытии архивов Aрмии Освобождения Косово. Об этом сообщил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич. При этом он не исключил, что косовская сторона вновь поднимет вопрос о признании независимости.

Очередной раунд переговоров между Белградом и Приштиной стартовал сегодня в Брюсселе, он стал продолжением встречи сторон в Вашингтоне 3 и 4 сентября. Как пишет «Балканист», ожидается, что в столице ЕС будет обсуждена тема формирования Содружества сербских общин, создать которое Косово обещало в Брюссельском соглашении еще в 2013 году, но этот пункт до сих пор не выполнен.

«Я полагаю, что в интересах Евросоюза тоже добиться какого-то успеха в переговорах, с учетом того, что президент Сербии Александр Вучич намерен решительно отстаивать национальные интересы нашего государства»,– подчеркнул Марко Джурич, отметив, что европосредникам следует серьезно «надавить» на приштинские власти в этом вопросе, заставив исполнить договоренности.

Кроме того, на встрече пойдет речь об открытии архивов Aрмии Освобождения Косово. Этот шаг сербская сторона считает важнейшим гуманитарным вопросом, необходимым для выяснения судьбы пятисот пропавших сербов, которая остается неизвестной спустя 21 год после военного конфликта. «Это напрямую касается жизни людей и может наладить отношения сербов и албанцев», – заявил Марко Джурич. Он напомнил о возможности разработки механизма правового возвращения имущества.

При этом сегодня на переговорах Приштина вновь попытается поднять вопрос признания независимости Косово Сербией, уверен Джурич. Аналогичные шаги «власти» самопровозглашенной республики уже предприняли на встрече в Вашингтоне несколько дней назад.

«Я считаю, что у них есть право об этом спросить, однако наш ответ знает вся Сербия», – подытожил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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