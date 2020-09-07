Сербы назвали «поминками по режиму» митинг в поддержку президента Черногории

Митинг в поддержку президента Черногории, который оплатила его Демократическая партия социалистов, сербы назвали «торжественными поминками по режиму Мило Джукановича». Акция прошла в Подгорице вечером в воскресенье, 6 сентября.

Согласно официальным данным, предоставленным полицией, на площади Независимости собралось около 50 000 человек. Эти цифры опровергают сторонники объединенной оппозиции, которая получила преимущество на парламентских выборах.

«Вы опозорили свою униформу. Вы – лжецы. Когда мы организовывали наш митинг, вы сказали, что эта площадь вмещает не более 20 000 человек», – заявил черногорский политик Владислав Дайкович.

Хотя официально Демократическая партия социалистов заявила, что непричастна к организации митинга, выяснилось, что все транспортные и прочие расходы, включая еду для демонстрантов, оплачивает партия Мило Джукановича. Демократическая партия социалистов также снабдила митингующих майками и флагами и обеспечила беспрепятственный проезд автомобилям с участниками акции через дорожные станции оплаты на магистралях. Помимо этого их машинам предоставили паркинг Клинического центра.

Кроме того, среди участников митинга поддержки Мило Джукановича были замечены хорватские националисты. На самом мероприятии звучали угрозы и шовинистические выкрики в адрес сербов, а митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия демонстранты назвали «сатаной».

Толпа митингующих подошла к дому лидера коалиции «Черное на белое» черногорского политика из рядов албанской диаспоры Дритана Абазовича, где принялась выкрикивать угрозы в его адрес за то, что он поддержал просербскую коалицию, и назвала его «предателем».

Митингующие стреляли в воздух и жгли файеры, вызвав два возгорания, быстро потушенных пожарными службами.

В Сербии этот митинг назвали «торжественными поминками по режиму Джукановича».

Напомним, 30 августа в Черногории состоялись парламентские выборы, где впервые за тридцать лет правящая Демократическая партия cоциалистов с лидером Мило Джукановичем утратила ведущие позиции, проиграв объединtнным коалициям оппозиционных сил страны.

Подгорица, Катарина Лане

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