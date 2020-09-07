Итоги встречи в Вашингтоне: в Сербии откроется филиал Международной корпорации по финансовому развитию

В Белград через две недели прибудет представитель американской Международной корпорации по финансовому развитию, которая намерена открыть филиал в Сербии. Как сообщил председатель Торговой палаты страны Марко Чадеж, этот визит станет первым шагом в реализации достигнутых в США экономических договоренностей между Белградом и Приштиной.

Речь идет о соглашении по экономическому развитию региона, которое предполагает финансирование инфраструктурных объектов, доступные кредиты малому и среднему бизнесу и поддержку инвестициям в областях энергетики, высоких технологий и пищевой промышленности, пишет «Балканист». В частности, в рамках инфраструктурных проектов планируется строительство автомагистрали «Путь мира» от города Ниш до Приштины, реконструкция железнодорожных путей и строительство автобана к адриатическому порту Дуррес.

Председатель Торговой палаты Сербии назвал реализацию этих проектов «значительными вехами для всего региона». Так, дороги будут способствовать развитию «мини-шенгена», который призван придать ускорение росту экономики Северной Македонии, Албании и Сербии. Теперь, благодаря вашингтонскому соглашению, к проекту присоединится и Косово.

Как уже сообщал «Новый День», ранее в Вашингтоне представители Сербии и Косово подписали соглашение, предполагающее сотрудничество с Международной корпорацией по финансовому развитию.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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