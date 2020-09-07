«Руки прочь от сербской демократии!» В Сербии жестко ответили на критику европейского депутата

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич ответил на критику депутата Европарламента Tане Файон, подчеркнув, что право рассуждать о законности парламентских выборов в Сербии имеют только граждане этой страны.

Ранее Файон высказала сомнения в легитимности нового состава Народной Скупщины Сербии, так как «в нем фактически отсутствует оппозиция».

«Руки прочь от сербской демократии! Дает или отнимает легитимность парламента суверенного государства народ на выборах, а не вы. И в этом демократическом процессе граждане Сербии сказали свое слово!" – заявил Марко Джурич в ответ на обвинения представительницы европейского парламента, которая неоднократно поддерживала сербскую оппозицию, однако не смогла ее убедить участвовать в выборах, которые состоялись 21 июня.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии при этом отметил, что Европарламент, безусловно, легитимен, но назвал позором то, что в нем есть место политикам, наживающимся на Xолокосте.

«В моем роду есть пострадавшие во время Холокоста. Абсолютно беззаконно отнять у евреев недвижимость и разместить в ней офис своей партии», – сообщил сербский политик.

Белград, Катарина Лане

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