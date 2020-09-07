«Наши позиции абсолютно противоречивы», – президент Сербии рассказал о переговорах по косовскому вопросу

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что недоволен переговорами с приштинскими властями о мирном урегулировании отношений. Встреча делегаций проходит сегодня в Брюсселе, посредником выступает Евросоюз.

«Перед нами процесс обсуждения самых сложных тем, так как наши позиции абсолютно противоречивы. Я недоволен сегодняшними переговорами», – цитирует Вучича «Балканист». Ключевыми для сторон сербский лидер назвал вопросы экономического взаимодействия и заверил, что Белград готов договариваться по этим темам.

По словам президента, сегодня стороны обсудили ситуацию с формированием Содружества сербских общин, разговор на эту тему будет продолжен 17 сентября в ходе работы руководителей экспертных команд Белграда и Приштины. На высший уровень обсуждение этого пункта Брюссельского соглашения, подписанного в 2013 году, но так и не реализованного Приштиной, вернется 28 сентября.

Кроме того, сегодня были затронуты вопросы об имущественных и финансовых спорах сторон. Речь идет о последствиях военного конфликта 1990-х годов – тогда с территории Косово и Метохии были изгнаны тысячи сербов.

При этом Александр Вучич отметил, что косовские власти заявили о готовности принять закон о беженцах, а это значит, что шанс вернуться к родным очагам появился у тех сербов, кому пришлось бросить свои дома и бежать с территории Косово и Метохии, спасаясь от террора албанских боевиков.

Обсуждение переговорного процесса будет внесено в парламент Сербии сразу после формирования правительства, сообщил Вучич. «Мы расскажем о ходе переговоров, о том, чего нам удалось достичь и что вызывает у нас напряжение», – пообещал он.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня лидер Сербии в Брюсселе встретился с «премьер-министром» самопровозглашенной Республики Косово Авдуллахом Хоти и руководителем экспертной группы Скендером Хисени.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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