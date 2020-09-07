Столицы Сербии и Республики Сербской станут городами-побратимами

Делегация администрации Белграда находится с двухдневным визитом в Баня-Луке. Сегодня состоялась встреча заместителя градоначальника сербской столицы Горана Весича с мэром главного города Республики Сербской Игорем Радойчичем, на которой стороны договорились, что Белград и Баня-Лука станут городами-побратимами в октябре этого года.

«Мы являемся побратимами 30 городов мира, и Баня-Лука присоединится к этому избранному обществу. Мы особенно счастливы и довольны этим», – сообщил Горан Весич в своем аккаунте в Instagram.

Заместитель мэра столицы Сербии отметил, что побратимство сербских городов будет способствовать более тесному взаимовыгодному сотрудничеству, развитию туризма и культурных отношений.

«В Баня-Луке мы чувствуем себя как дома, также и у всех жителей Баня-Луки есть дом в Белграде. Это встречи друзей из одного народа, которые путем сотрудничества пытаются установить еще более тесные связи», – подчеркнул Горан Весич.

Баня-Лука, Дмитрий Лане

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