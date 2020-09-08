«Евросоюз за эти годы не добился ничего»: в Сербии напомнили ЕС об обязательствах Приштины по Брюссельскому договору

Евросоюз должен заставить Приштину выполнять уже достигнутые договоренности, при этом позиция Сербии заключается в наблюдении за исполнением взятых Косово обязательств. Такое мнение высказал сербский дипломат Зоран Миливоевич. В ходе двух раундов переговоров Белграда и Приштины посредники из США и Брюсселя разграничили обсуждение повестки по нормализации отношений Сербии и самопровозглашенной республики Косово, пояснили сербские эксперты, комментируя прошедшие в сентябре встречи.

«В Вашингтоне говорили о том, как решить проблему с гидроэлектростанцией на озере Газиводе. Кредит на ее строительство брало правительство Сербии, и оно выплатило его полностью. А ресурсы ГЭС используют косовские власти. Мы сейчас на пороге того, чтобы совместно с США достичь соглашения о равноправном использовании Газиводе, – рассказал научный советник Института европейских исследований Cлободан Зечевич. – Кроме того, в 70-80 годах Сербия открыла на территории Косово и Метохии множество фабрик, и об этом тоже нужно разговаривать».

На следующей встрече в Брюсселе шла речь об исполнении Приштиной обязательств по соглашению 2013 года, которое до сих пор не исполнено, а также об имущественных проблемах, пишет «Балканист».

Приштина обязана выполнить ранее подписанные договоренности по формированию Сообщества сербских муниципалитетов, и настоять на этом должен именно Евросоюз, считает Зоран Миливоевич.

«Евросоюз за эти годы не добился ничего по этому вопросу, а формирование Сообщества сербских муниципалитетов – это, прежде всего, проблема статуса сербов в рамках территории Косово и Метохии, – пояснил он. – Она – ключевая в решении косовского гордиева узла». Эксперт подчеркнул, что в сложившихся условиях Сербия в Брюсселе вообще не обязана о чем-либо договариваться, ее позиция должна заключаться в наблюдении за исполнением Приштиной своих обязательств. Добиться этого – основная задача ЕС.

В переговорах в Вашингтоне было три важных для Сербии аспекта: общие значимые для Белграда статусные вопросы, улучшение двусторонних отношений с США и тот факт, что Америка взяла на себя экономические аспекты взаимоотношений сторон, подчеркнул Миливоевич, отметив, что Вашингтон укрепил свой статус посредника за счет обсуждения косовского вопроса.

Как уже сообщал «Новый День», в Брюсселе 7 сентября состоялся второй раунд переговоров на высшем уровне по мирному урегулированию отношений Белграда и Приштины. Первая встреча состоялась 3 и 4 сентября в Белом Доме в США. В следующий раз стороны сядут за стол переговоров 17 сентября.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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