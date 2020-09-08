«Это отвечает интересам США»: посольство Боснии и Герцеговины предложено перенести в Иерусалим

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик направил запрос о проведении внеочередного заседания президиума, на котором будет эксклюзивно обсуждаться инициатива по переносу посольства БиГ из Тель-Авива в Иерусалим.

Политик объяснил, что это в интересах Соединенных Штатов, а Боснии и Герцеговине нужна американская поддержка.

«Это было бы хорошо для нас, для Республики Сербской, и я направил в президиум просьбу принять решение и переместить посольство БиГ из Тель-Авива в Иерусалим, поскольку это, очевидно, отвечает интересам Соединенных Штатов. Мы видели это на днях во время переговоров Вучича в Вашингтоне. Почему бы нам этого не сделать, если нам нужна американская поддержке и благосклонность», – заявил Милорад Додик.

Два других члена президиума БиГ Шефик Джаферович и Желько Комшич отклонили предложение Додика и заявили, что внеочередных заседаний не будет.

Член президиума от мусульман-бошняков Шефик Джаферович отметил, что инициатива Милорада Додика о переносе штаб-квартиры посольства БиГ в Израиле носит политический и популистский характер. «Такое решение вообще не будет темой заседания президиума», – добавил он.

Хорватский член президиума БиГ Желько Комшич также заявил, что инициатива Додика не имеет никаких шансов.

США впервые переместили посольство в Иерусалим в 2017 году. Затем их примеру последовала Гватемала.

Палестина и арабский мир считают, что Израиль оккупировал Иерусалим, и воспринимают перемещение иностранных посольств как удар по суверенитету Палестины.

Сараево, Дмитрий Лане

Сараево. Другие новости 08.09.20

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