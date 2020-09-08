Это историческое соглашение: глава МИД Сербии о поездке Вучича в США

Президенту Сербии Александру Вучичу удалось вернуть косовский вопрос в сферу поиска рациональных решений, полезных не только для экономики Сербии, но и для всего региона. Об этом заявил министр внутренних дел страны и заместитель председателя правительства Небойша Стефанович, комментируя Вашингтонское соглашение, подписанное лидером Сербии в Белом доме. Глава МВД назвал документ историческим и очень важным для страны.

Как пишет «Балканист» со ссылкой на заявление Небойши Стефановича, посредниками в переговорах президента Сербии и «властей» Косово выступают страны, занимающие сторону косовских албанцев и признавшие независимость Приштины.

«Для этих стран вопрос независимости Косово закрыт раз и навсегда. И это позиция, с которой Александр Вучич вынужден иметь дело. И это исторический момент, когда президент Сербии в Вашингтоне и Брюсселе обсуждает темы, важные для нашей экономики», – подчеркнул глава МВД, отметив, что сербскому лидеру удалось вернуть косовскую проблему в сферу обсуждения.

Прежние переговорщики, в частности, это бывший мэр Белграда Драган Джилас, бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич, экс-президент Сербии Борис Тадич, сейчас ушли в оппозицию. Их сомнительные достижения привели к тому, что обсуждение проблемы с полей ООН было перенесено в Евросоюз, а между Сербией и ее южной автономией были установлены пограничные переходы. Фактически Вучичу досталось тяжелое наследство, усугубленное многочисленными ошибками предшественников. Учитывая, что им нечего сказать по существу соглашения, оппозиционеры принялись акцентировать внимание на недостатках работы протокола, которые не имеют существенного значения, пояснил Небойша Стефанович.

«Мы не возлагаем особых надежд на приштинские власти, но гарант этого соглашения – США, и оно достигнуто в интересах всех сторон», – подытожил министр.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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