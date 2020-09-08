В Сербии правительство в пятый раз перечислит бизнесу финансовую помощь

Сербские предприятия, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, сегодня в пятый раз получат от государства деньги на зарплаты работникам. Министр финансов Синиша Мали сообщил, что это последний платеж из государственного пакета помощи в размере 60% минимальной заработной платы, то есть по 18 000 динаров (150 евро или 13 500 рублей) на трудоустроенного.

«На этот транш минимальных выплат было предусмотрено 18,4 млрд динаров. Все работники малых и средних предприятий, по нашим данным, это 1 018 863 человека, получат от государства 60% минимальной заработной платы, т.е. 18 000 динаров на каждого работника. Речь идет о 234 634 фирмах. Это последняя, пятая минимальная заработная плата, которую правительство Республики Сербия перечисляет на специальные счета компаний, воспользовавшихся помощью», – сказал Мали, отметив, что в общей сложности из бюджета для выплаты пяти траншей было зарезервировано 130 млрд динаров.

По оценке министра финансов Сербии, это огромная помощь, оказанная компаниям.

«Общий пакет экономических мер, предназначенных для граждан и экономики, составляет около 5,8 млрд евро, или 12,5% ВВП. По оценкам, эти меры напрямую помогли сохранить десятки тысяч рабочих мест в Сербии», – сказал Синиша Мали, добавив, что благодаря этим мерам безработица во втором квартале года находится на историческом минимуме в 7,3%.

Министр финансов Сербии также сообщил, что 21 сентября будет выплачено по 120% минимальной заработной платы на каждого работника для вновь созданных компаний. Синиша Мали отметил тот факт, что в Управлении казначейства было открыто в общей сложности 12 124 специальных счета для минимальной зарплаты, и это показывает, как много компаний было основано в период с 15 марта по 20 июля этого года – такой срок был установлен в качестве одного из условий подачи заявки на помощь государства.

«Это означает, что люди решились рискнуть и начать бизнес в самых сложных обстоятельствах», – заявил министр и пообещал, что 21 сентября они получат по 18 000 динаров на одного сотрудника дважды, то есть сразу две выплаты.

Белград, Дмитрий Лане

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