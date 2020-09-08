В Черногории победившая оппозиция пообещала новый закон о свободе вероисповедания

В Черногории будет принят новый закон о свободе вероисповедания. Он призван заменить утвержденный в декабре прежним парламентом документ, который вызвал массовые народные протесты в стране. Об этом сегодня заявил лидер списка просербской коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич.

По его словам, новая редакция закона будет обсуждаться с участием религиозных общин путем публичного диалога, а одним из приоритетов станет принятие закона о происхождении имущества, обещанного гражданам.

Как пишет «Балканист», политик отверг обвинения в том, что правительство находится под большим влиянием Белграда, а подозрения о вмешательстве Сербии во внутренние дела страны назвал «обычной чушью, распространенной уходящий режимом». «Вы вряд ли найдете пример, подтверждающий эти утверждения», – цитирует Кривокапича издание Vijesti.

По его словам, пока вопрос об отмене признания Черногорией независимости Косово не является приоритетом: новому правительству в первую очередь необходимо обеспечить нормальную жизнь для людей и государства после проваленного из-за пандемии туристического сезона.

Здравко Кривокапич отметил, что братской страной и историческим другом Черногории является Россия, и новое правительство должно улучшить с ней отношения.

Что касается формирования нового состава правительства, то Кривокапич выразил убежденность, что объединившиеся перед парламентскими выборами силы оппозиции сдержат свое слово. «Поэтому с самого начала я бы исключил неожиданные повороты, – заявил он. – Черногория переживает очень сложный период, потому что к десятилетиям неудачной экономической политики и политики развития ДПС добавилось глобальное потрясение, пандемия вируса Covid-19».

Лидер списка коалиции «За будущее Черногории» не исключил, что в экспертном правительстве появится представители Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича. «Тот факт, что кто-то активно участвовал в политике, не должен быть критерием, исключающим кого-то из будущего правительства, особенно если это человек с завидными профессиональными рекомендациями», – пояснил он, заверив, что у нового правительства нет намерения проводить политику реваншизма и увольнять прежний персонал.

Кривокапич подчеркнул, что будущее правительство открыто для всех национальных меньшинств, а граждане страны возлагают на его работу большие надежды.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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