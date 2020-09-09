В Сербии открылась выставка-реконструкция концлагеря Ясеновац

В сербском городе Крагуеваце в рамках европейской культурно-образовательной акции «Ночь музеев» открылась большая выставка «Ясеновац – право на память». Мероприятие приурочено к 80-летию начала Второй мировой войны, 75-летию освобождения узников концлагеря Освенцим в Германии и восстания в лагере Ясеновац в Хорватии.

Выставку открыл ведущий мировой эксперт по Холокосту, профессор, доктор Гидеон Грайф в присутствии выживших заключенных детского лагеря Ясеноваца, а также нескольких сербских министров и представителей дипломатического корпуса.

Документальная выставка о лагере Ясеновац была впервые представлена в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 26 января 2018 года и теперь дополнена работой сербского архитектурного института – макетом этого концлагеря размером 10x3 метра.

Посетители могут увидеть реплики ворот концлагеря, заборы, печи крематория, котлы для варки мыла из трупов, а также внешний вид братских захоронений.

По словам организаторов, это первая попытка реконструировать лагерь Ясеновац, который хорватские фашисты-усташи в 1945 году попытались сравнять с землей взрывчаткой и бульдозерами, чтобы скрыть следы чудовищных преступлений.

Копию концлагеря представила старейший депутат нового созыва парламента Сербии Смиля Тишма, которая является бывшей узницей Ясеноваца, одной из детей, уцелевших в лагере смерти.

Потомок семьи Николы Тесла Лазар Косанович обратился к аудитории, чтобы напомнить, что хорватские фашисты-усташи в родном для Теслы селе Смиляне и его окрестностях в 1941-1945 гг. убили 559 сербов, из которых 91 человек носил фамилию Тесла.

Белград, Дмитрий Лане

Белград. Другие новости 08.09.20

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