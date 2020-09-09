Сербия при помощи США продавила вопрос о своем имуществе в Косово

В Белграде рассчитывают, что новое соглашение поможет вернуть сербскую собственность, которая оказалась в руках косовских властей после вооруженного конфликта в 1998-1999 гг. В целом, речь идет о примерно о 60% всего недвижимого имущества на территории Косово и Метохии – все оно ранее принадлежало сербам. Речь идет о частных жилых объектах, земельных участках, инфраструктуре и государственных компаниях, уточнил помощник директора Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович. Вопрос о сербском имуществе сумел вернуть в повестку переговоров президент Александр Вучич, и в подписанный в Вашингтоне договор при содействии США были включены пункты об имуществе Сербской православной церкви и гидроэлектростанции Газиводе.

Пункт об имущественных вопросах стал одним из самых тяжелых в ходе второго раунда переговоров Белграда и Приштины, который прошел в Брюсселе 7 сентября, пишет «Балканист». По информации Канцелярии по делам Косово и Метохии, на этой территории сербам и Сербской Православной церкви принадлежит 164 664 гектара земли, еще 14% земель владеют сербские компании и 30% находится в собственности Республики Сербии. При этом более 660 компаний было продано или ликвидировано, однако Сербия до сих пор платит по кредитам, взятым для вложения в них инвестиций. Все это осложняет точную оценку имущества, которое должно быть возвращено Белграду.

По словам Петара Петковича, у властей Сербии есть документы собственности на каждый из этих объектов. В частности, на бюджетные деньги сербов были построены аэродром, автомобильные и железнодорожные магистрали, энергетическая инфраструктура, рудники и даже горнолыжные центры, которые находятся в Косово.

Кроме того, речь идет о частной собственности граждан Сербии. Так, по данным Канцелярии, албанцы захватили более 18 тысяч домов и квартир сербов, которым пришлось бежать с этой территории. Петрович рассказал, что «узаконить» права на эти объекты можно было через так называемое Агентство по заверению подлинности документов, в которое новый «хозяин» приводил двух лжесвидетелей.

Замглавы Канцелярии выразил уверенность в том, что подписанное Белградом и Приштиной 4 сентября в Вашингтоне соглашение поможет разрешить имущественные споры стороны. В частности, в документе регламентировано совместное использование ресурсов гидроэлектростанции Газиводе, построенной Сербией, но используемой косовскими властями. Включить этот пункт в соглашение сумел президент Александр Вучич при помощи США, которые выступали посредником в переговорах, пишет издание.

Что касается имущества СПЦ, то в документе сказано, что судебные решения по таким вопросам должны быть исполнены. Дело в том, что православные монастыри на территории Косово и Метохии годами не могут добиться включения своих земель в кадастр. Албанские чиновники не хотят этого делать, несмотря на заверенные документы о праве собственности и соответствующие судебные решения.

В целом, сообщает издание, после военного конфликта конца 90-х миротворческая миссия ООН зафиксировала 42 749 случая лишения недвижимости, и в 95% инцидентов речь шла о сербах.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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