В Македонии оппозиция призвала народ выйти на уличный протест из-за роста тарифов на электроэнергию

В Македонии оппозиция призвала население выйти сегодня на массовые акции протеста из-за роста цен на электроэнергию сразу на 7,5%. Поднять тарифы власти страны решили во время пандемии коронавируса, когда десятки тысяч человек остались без работы.

«В то время, как граждане Республики Македония беднеют и голодают, [премьер-министр Зоран] Заев и его правительство лакомятся осьминогами и дорогими напитками», – заявили в оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ. Митинг начнется около здания Министерства юстиции, затем участники шествием направятся к Комиссии по регулированию энергетики.

Как пишет «Балканист», партия выпустила заявление, в котором обвинила правительство страны в падении экономики и растущей безработице. «Благодаря Заеву и его партии СДСМ, государственный долг Республики Македония вырос с момента их прихода к власти, – говорится в заявлении. – С третьего квартала 2017 года по второй квартал 2020 года он увеличился на 11,8% и составил один миллиард 740 миллионов евро. А государственный долг с 2017 года по второй квартал 2020 года вырос с 3 миллиардов 958 миллионов до 5 миллиардов 561 миллиона: это 1,6 млрд евро, или 11,3%. Катастрофические меры этого правительства вызвали резкое падение на 12,7% ВВП во втором квартале 2020 года».

Оппозиционеры подчеркнули, что из-за действий власти безработица в стране увеличилась более чем на 40 тысяч человек, однако вместо помощи людям премьер предложил поднять цены на электроэнергию сразу на 7,5%.

«Заев своими мерами и политикой сумел пополнить свой и карманы своих близких за счет граждан, – возмутились в оппозиционной партии. – Но этому нужно положить конец, поэтому ВМРО-ДПМНЕ призывает граждан к протесту». Партийцы подчеркнули, что жителям страны пора объединиться против правительства, которое действует мафиозными методами и богатеет за счет народа.

Издание напоминает, что поднять цены на электроэнергию власти Македонии решили еще в июле, и это сразу вызвало бурные массовые протесты населения.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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