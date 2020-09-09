Израильские СМИ: Иерусалим непоправимо испортит отношения с Белградом в случае признания Косово

Сербия откажется переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, несмотря на подписанное в Вашингтоне соглашение, в случае, если Израиль признает независимость Косово. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на собственный осведомленный источник, близкий к сербскому президенту Александру Вучичу.

«Сербия не переместит свое посольство в Иерусалим, если Израиль признает Косово как независимую страну», – цитирует публикацию «Балканист». Более того, этот шаг Израиля нанесет непоправимый ущерб его отношениям с Сербией и будет расцениваться так же, как признание странами в одностороннем порядке Палестины.

Пункт о переносе посольства Сербии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим содержится в соглашении, которое Белград и Приштина подписали на прошлой неделе в Вашингтоне при участии США. Кроме того, документ предписывает Косово нормализовать отношения с Израилем и открыть посольство в Иерусалиме.

Напомним, Косово заявило о своей независимости в 2008 года, однако Белград отказывается его признать и по-прежнему считает эту территорию своей южной автономией. Израиль в целях сохранения хороших отношений с Сербией и из опасения создать прецедент для признания Палестины отказывался признать независимость Приштины.

Сербия и Косово намерены войти в Евросоюз, отмечает «Балканист», и Белград уже начал переговоры по этому вопросу.

Иерусалим, служба информации РИА «Новый День»

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