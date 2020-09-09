В Черногории договорились о принципах работы нового правительства

Три политические коалиции Черногории, объединившие усилия и выигравшие парламентские выборы 30 августа, сообщили о достигнутом соглашении, которое касается принципов работы нового правительства.

Сегодня лидер коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, глава объединения «Черное на белое» Дритан Абазович и глава коалиции «Мир – наша нация» Алекса Бечич сообщили о том, что новое правительство не станет менять флаг, гимн и герб страны, уважая Конституцию Черногории.

В соглашении говорится о том, что демократическое правительство Черногории будет ответственно реализовывать все взятые ранее государством обязательства, касающиеся процессов евроинтеграции и сотрудничества с НАТО. Отзыв признания независимости Косово новое правительство делать не намерено.

«Новое правительство посвятит себя борьбе с коррупцией и криминалом. Мы не собираемся заниматься политическим реваншизмом и предоставим возможность всем партиям, представляющим национальные меньшинства Черногории, принять участие в формировании правительства (вне зависимости от того, имеют они парламентский статус или нет)», – говорится в соглашении.

«Борьба с коррупцией – это борьба за Черногорию. Если поймаете нас на воровстве, сообщите в соответствующие органы», – заявил лидер коалиции» За будущее Черногории " Здравко Кривокапич.

В свою очередь, глава коалиции «Мир – наша нация» Алекса Бечич указал на то, что внешнеполитический курс страны будет основан на национальных интересах Черногории. «Наше соглашение – гарант того, что новая демократическая власть будет проевропейской, прозападной, прочерногорской, гражданской», – заявил он.

Дритан Абазович, возглавивший коалицию «Черное на белое», уверен, что новое правительство получит поддержку международного сообщества в борьбе за улучшение экономики страны. «Мы будем заниматься вопросами, которые более всего заботят граждан. Нас ждет огромное количество работы, экономические и социальные вызовы. Что касается состава правительства, вы будете удивлены. Новая власть должна стать полной противоположностью тому, чем являлась Демократическая партия социалистов», – сказал Абазович.

Ранее один из лидеров «Демократического фронта», входящего в коалицию «За будущее Черногории», Милан Кнежевич сообщил, что новое правительство будет сформировано до конца сентября или самое позднее в начале октября.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 09.09.20

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