Словения сократит карантин по коронавирусу с 14 до 10 дней

В Словении министр здравоохранения поддержал идею по уменьшению срока изоляции, предложенную командой медицинских специалистов, занимающихся борьбой с распространением вируса Covid-19.

Группа экспертов-медиков, консультирующая правительство Словении в период эпидемии коронавируса, предложила сократить продолжительность обязательного карантина с 14 до 10 дней.

«Риск заражения может быть немного выше, но эта мера снизит давление на словенскую экономику», – заявила эпидемиолог Бояна Беович.

Это предложение поддержал министр здравоохранения Словении Томаш Гантар, объяснив, что у большинства инфицированных симптомы болезни проявляются в течении 10 дней.

Во вторник в Словении были подтверждены 79 новых случаев заражения коронавирусом, при этом было проведено рекордное количество тестов – 2560. Уполномоченный публично выступать по поводу Covid-19 представитель правительства Елко Качин объяснил этот рекорд полноценной работой школ и предприятий.

Любляна, Дмитрий Лане

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