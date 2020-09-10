Сербский член президиума Боснии и Герцеговины: Пора прийти к единому мнению по косовскому вопросу

Президиум Боснии и Герцеговины 17 сентября рассмотрит вопрос о позиции по косовскому вопросу. Сербский член президиума Милорад Додик уже заявил, что будет голосовать против признания независимости самопровозглашенной республики, а Косово «так и останется в международном вакууме».

Как пишет «Балканист», на заседании 17 сентября президиум Боснии и Герцеговины рассмотрит ключевые вопросы региона – вхождение государства в «мини-шенген», ситуация с возможностью переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим и позиция по косовскому вопросу.

«Я буду голосовать против признания независимости Косово в первом круге голосования, а во втором наложу вето, запрошу о защите жизненно важных интересов и решение по этому вопросу будет принимать парламент республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины, – прим. ред.), – заявил Додик. – Косово так и останется в международном вакууме наедине с поддержкой своих создателей и без существенного желания большинства участников ООН дать ему статус международно признанного государства».

Политик выразил убежденность, что Боснии и Герцеговине пора прийти к единому мнению по косовскому вопросу, поскольку Республика Сербская не признает независимость Приштины, а мусульмано-хорватская федерация придерживается обратной точки зрения.

Что касается переноса посольства в Иерусалим, то сербский представитель надеется все же продавить этот вопрос, хотя и признает, что другие два члена президиума его не поддержат. При этом Додик напомнил, что Республика Сербская уже открыла свое представительство в Иерусалиме.

Ранее на встрече с помощником госсекретаря США Мэтью Палмером, который курирует Балканы, Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина не будут формировать комиссию по интеграции в НАТО.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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