Посол Палестины в Сербии ждет от Вучича объяснений о переносе посольства

Посол Палестины в Белграде Мохамед Набхан сообщил, что просил о встрече с сербским президентом Александром Вучичем, чтобы получить разъяснения по поводу того, что Сербия переместит свое израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Набхан заявил, что Палестина всегда уважала резолюцию 1244 и ожидает от Сербии уважения резолюции 478.

«Мы ценим президента Вучича и Сербию, с которыми у нас есть дружеские, традиционные и глубокие отношения. Я считаю, что президент не хотел нанести ущерб нашим отношениям и палестинскому вопросу этим соглашением», – сказал Набхан.

Посол Палестины выразил надежду, что Вучич согласился с этим пунктом соглашения, предполагая его реализацию только тогда, когда израильско-палестинский конфликт будет разрешен путем создания палестинского независимого государства на всех оккупированных Израилем в 1967 году территориях.

Набхан отметил, что в Палестине, которая всегда поддерживала Сербию в ее усилиях по сохранению своего суверенитета и целостности, эта новость была встречена с негодованием и вызвала многочисленные негативные реакции в регионе. «Меня также удивила Приштина, признание которой из-за такого соглашения могут отозвать 57 стран из Лиги арабских государств и Исламской организации сотрудничества», – добавил политик.

Белград, Дмитрий Лане

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