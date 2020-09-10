Оппозиция ждет отставки президента Черногории после формирования нового правительства

Лидер избирательного списка «Черным по белому» Дритан Абазович заявил, что новый премьер-министр Черногории должен быть человеком «гражданской, прогрессивной ориентации, который был бы хорошей рекламой для Черногории и в мире, и в самой Черногории». При этом он отметил, что еще слишком рано говорить о конкретной кандидатуре премьера.

В интервью новому выпуску еженедельника NIN Абазович также сказал, что правительство, составленное из представителей трех победивших оппозиционных списков, падет, если они нарушат взаимное соглашение.

«Я ожидаю, что те, кто хочет быть частью соглашения, будут уважать само соглашение. Если это гипотетически не будет выполнено, правительство падет. Конец истории. Ответственные политики придерживаются договора. Ценой политического кризиса», – сказал Абазович.

Говоря о том, станут ли некоторые вопросы, такие как Косово или НАТО, предметом спора, он заявил, что «невозможно изменить чувства в головах и сердцах людей», но «думать сейчас об этом – дилетантизм».

«Но это не означает, что невозможно согласовать принципы формирования нового правительства», – сказал Абазович, который в среду, 9 сентября, подписал коалиционное соглашение о новом правительстве с двумя другими лидерами оппозиции – Здравко Кривокапичем и Алексой Бечичем.

Политик также подчеркнул, что «согласно его скромному мнению, [президент Черногории Мило] Джуканович закончил политическую карьеру».

По его словам, для Джукановича было бы логичным и моральным «уйти в отставку после формирования правительства, а затем назначить новые президентские выборы».

«Роль президента в любом случае является протокольной. Он признал свое поражение, и если он будет препятствовать функционированию государства, мы будем знать, как на это ответить политически», – подчеркнул Абазович.

Подгорица, Дмитрий Лане

Подгорица. Другие новости 10.09.20

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