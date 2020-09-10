В Приштине со скандалом восприняли позицию Евросоюза по Косово

Приштинские СМИ сегодня вышли с громкими заголовками о том, что Евросоюз фактически открестился от Косово. Поводом стал комментарий пресс-секретаря Евросоюза Петера Стано, заявления которого разрушили надежды «властей» непризнанной республики на скорое вступление в ЕС.

Как пишет «Балканист», приштинское издание Kохa опубликовало свой материал под заголовком «Никогда еще в Евросоюзе не говорили Косово так ясно, что оно для них не государство».

Петер Стано отказался комментировать вашингтонское соглашение, которое подписали 4 сентября Белград и Приштина в Белом доме. Согласно документу, Косово обязалось в течение года не подавать заявок на вступление в международные организации. Это касается и Евросоюза.

«Я боюсь, что должен вам напомнить о том, что среди стран-участниц Евросоюза есть пять государств, которые не признали Косово как суверенную державу», – заявил Петер Стано. Он пояснил, что Приштине остается только перспектива евроинтеграции.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 10.09.20

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