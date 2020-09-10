Босния и Герцеговина могут реанимировать иск по обвинению Сербии в геноциде

Иск Боснии и Герцеговины против Сербии по обвинению в геноциде может быть пересмотрен. О готовности повторно инициировать разбирательство заявил лидер боснийских мусульман и глава влиятельной мусульманской Партии демократического действия Бакир Изетбегович.

Как пишет «Балканист» со ссылкой на «Политику», политик связал возможность ревизии иска с очередным приговором генералу Ратко Младичу, который подал апелляцию на решение гаагского суда первой инстанции.

По мнению Изетбеговича, у боснийских мусульман появятся основания требовать пересмотра вердикта суда в случае, если Младичу добавят эпизоды по еще шести муниципалитетам.

Политик подчеркнул, что не знаком досконально с работой Международного остаточного механизма ООН для уголовных трибуналов в Гааге, однако эту ситуацию, по его мнению, можно было бы использовать для того, чтобы вновь поднять вопрос об иске к Сербии.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

Сараево. Другие новости 10.09.20

В Приштине со скандалом восприняли позицию Евросоюза по Косово. / Оппозиция ждет отставки президента Черногории после формирования нового правительства. / В Совфеде считают, что Сербия будет обречена, если отдалится от России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»