Нужны детали договора: черногорская оппозиция потребовала от своего лидера объяснений

В Черногории главы политических сил, входящих в коалицию «За будущее Черногории», ждут объяснений от возглавляющего их блок Здравко Кривокапича, который от имени всего объединения подписал договор с лидерами двух других оппозиционных коалиций.

Как пишет «Балканист», руководители партий коалиции Кривокапича заявили, что не знали об этом договоре, часть положений которого не согласуется с некоторыми их программными принципами.

Так, лидер «Движения за перемены» Небойша Медоевич в соцсетях сообщил, что о документе узнал уже из СМИ, в партии «Новая сербская демократия» ждут от Кривокапича обнародования всех пунктов договора, глава Демократической народной партии Милан Кнежевич через газету «Победа» также сообщил, что подписание такого соглашения стало для него новостью. В Социалистической народной партии (СНП) подчеркнули, что ждут объяснений о случившемся от Кривокапича.

Тем не менее, объединенные силы оппозиции не считают, что этот инцидент способен внести раскол в их ряды.

«Мы понимаем, что главная цель – свержение Демократической партии социалистов и спасение святынь – достигнута. Сейчас нам предстоит упорная борьба против криминала и коррупции, а также восстановление уничтоженной экономики», – подчеркнул лидер СНП Владимир Йокович.

Как сообщал «Новый День», в результате выборов три оппозиционные коалиции «За будущее Черногории», «Мир – наша национальность» и «Черное на белом» получили в парламенте страны большинство и намерены сообща создать новое правительство. Накануне лидеры политических сил Здравко Кривокапич, Алекса Бечич и Дритан Абазович подписали договор, в котором обещали не менять государственный флаг, герб и гимн. Кроме того, политики обязались не отзывать признание Косово, указали, что правительство будет работать в рамках сотрудничества с НАТО и способствовать присоединению страны к Евросоюзу.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 10.09.20

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