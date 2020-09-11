«Путин передо мной никогда ни за что не извинялся»: лидер Сербии Александр Вучич принял извинения президента РФ

Президент России Владимир Путин извинился перед лидером Сербии Александром Вучичем за пост в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом Вучич заявил в эфире национального телевидения. Извинение принес также глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

В ходе выступления Вучич сообщил, что у него состоялся с Путиным «отличный телефонный разговор», а извинения от Путина и Лаврова он услышал впервые в жизни.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой – прим. ред.) это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», – цитирует президента Сербии РИА «Новости».

Владимир Путин действительно принес извинения Александру Вучичу, подтвердил агентству пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщал «Новый День», 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Facebook пост, который вызвал международный резонанс. Поводом для комментария Захаровой стало фото, на котором видно, что президент Сербии Александр Вучич на встрече с лидером США Дональдом Трампом сидит на стуле на значительном расстоянии от собеседника. «Если Вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», – заявила дипломат, сопроводив сообщение кадром из фильма «Основной инстинкт». После возмущения сербского внешнеполитического ведомства Захарова извинилась и сообщила, что не так поняли, поскольку в посте содержалось только «неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных». После этого министерства иностранных дел двух стран сообщили, что считают «дело закрытым».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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