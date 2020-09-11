Президент Сербии сообщил о новых мерах поддержки населения

Лидер Сербии Александр Вучич заявил, что правительство намерено выплатить единовременную помощь пенсионерам. Кроме того, в стране решено повысить минимальную зарплату, которую может получать работник.

«Мы собираемся еще раз приятно удивить пенсионеров. Спросите, откуда деньги? Их обеспечивает сильная и стабильная сербская экономика. Те, кто в 2012 году получал пенсию 170 евро, будут иметь 235 евро. Не забудьте и о том, что мы выплатили каждому совершеннолетнему гражданину в острый период эпидемии единовременную помощь в размере 100 евро», – рассказал сербский президент.

Кроме того, Александр Вучич объявил об очередном повышении уровня минимальной зарплаты, информирует издание Informer.rs. «Планируем до конца года поднять его до 273 евро. Сами видите, как изменилась жизнь в Сербии в лучшую сторону», – сказал сербский лидер.

Белград, Катарина Лане

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