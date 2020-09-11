Сербия потребовала от Косово реализации Брюссельского соглашения: «Неисполнение делает переговоры бессмысленными»

Сербия отказалась говорить о новом договоре с Приштиной до тех пор, пока она не исполнит уже принятые обязательства. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, пояснив, что имеет в виду предусмотренное Брюссельским соглашением создание в Косово Сообщества сербских муниципалитетов.

«[Неисполнение] того, что было согласовано ранее в Брюсселе, делает весь процесс переговоров бессмысленным и отдаляет нас от любого нового соглашения», – цитирует Марко Джурича «Балканист». При этом глава Канцелярии призвал «премьер-министра» Косово Авдуллаха Хоти прекратить распространять ложь о содержании переговоров, поскольку это не поможет изменить тот факт, что самопровозглашенное Косово не является государством.

Издание поясняет, что Хоти ранее называл целью диалога между Белградом и Приштиной «взаимное признание» Сербии и Косово.

Как сообщал «Новый День», Брюссельское соглашение было подписано в 2013 году. Оно предусматривает создание автономного Сообщества сербских муниципалитетов, которое сможет иметь собственный флаг, герб, гимн, двухпалатный парламент и исполнительный совет. Документ был подписан при посредничестве Евросоюза, однако за семь лет ни Приштина, ни Брюссель не предприняли конкретных шагов по реализации этого пункта соглашения.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.09.20

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