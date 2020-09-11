Госдеп: Экономику Косово тормозит коррупция и политическая нестабильность

Коррупция и политическая нестабильность стали основными причинами упадка экономики в самопровозглашенной республике Косово. Об этом говорится в ежегодном отчете Госдепартамента США за 2020 год, где проводится анализ инвестиционного климата Приштины.

Как пишет «Балканист», по мнению Госдепа, у Косово есть потенциал для привлечения иностранных инвестиций, но власти не в состоянии его использовать, поскольку до сих пор не могут решить несколько серьезных структурных проблем. В их числе – коррупция, ограниченная региональная и глобальная экономическая интеграция, политическая нестабильность и вмешательство в экономику, проблемы с энергоснабжением, большой неформальный сектор и несоблюдение законов. При этом в Госдепе фактически признали, что Косово является дотационной территорией, заключив, что «способность страны поддерживать экономический рост в значительной степени зависит от международной финансовой поддержки».

В отчете также говорится, что в Приштине плохо контролируют соблюдение законов – многие из них соответствуют международным нормам, однако в реальности не работают. В Госдепе отметили слабость правовой системы и проблемы с установлением права собственности на недвижимость и указали на частые случаи кражи прав интеллектуальной собственности.

Еще одна проблема связана с безработицей, только официальный уровень которой в прошлом году дошел до 25,7%. В документе подчеркивается, что реальная безработица среди женщин и тех, кто впервые ищет вакансию, намного выше этой цифры.

Все это серьезно осложняет для Косово привлечение иностранных инвестиций. Однако даже с теми инвесторами, которых удалось привлечь, возникают крупные конфликты. Так, за последние 10 лет Косово стало обвиняемым в трех крупных международных процессах.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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