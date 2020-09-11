В Черногории назревает раскол в правящей партии президента Джукановича

Одна из ключевых фигур Демократической партии социалистов (ДПС) Милица Пеянович Джуришич, которая входит в число ближайших и самых надежных соратников Мило Джукановича, согласно неофициальной информации от источника из ДПС, решила основать новую партию в Черногории. Ее рабочее название – Демократическая партия Черногории, сообщает сербское издание «Политика».

Политологи, хорошо разбирающиеся в политической ситуации в Черногории и внутренней обстановке в ДПС, ожидали такого шага, потому что количество недовольных членов партии увеличилось. Особенно заметно это стало в последние годы.

Именно эта большая группа недовольных политикой нынешнего руководства ДПС считает, что Милица Пеянович – одна из немногих, у кого есть политический вес, чтобы создать свою партию, и она ничем не обязана Мило Джукановичу. Мало того, Джуканович снял с должности директора черногорской государственной авиакомпании Montenegro Airlines ее мужа Зорана Джуришича, чего Пеянович ему так и не простила.

Ранее Пеянович отказалась помогать Джукановичу, который сначала имел только четыре голоса в Верховном совете партии, однако за сутки сумел получить большинство при помощи собственных методов. В итоге Джуканович занял пост председателя и отправил в оппозицию тогдашнего лидера Момира Булатовича, сообщает «Политика».

Подгорица, Дмитрий Лане

Подгорица. Другие новости 11.09.20

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