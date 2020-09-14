Катастрофический провал турсезона в Черногории: границу с Сербией открыли слишком поздно

Президент Ассоциации туристических агентств Черногории Орхан Ходжич назвал нынешнюю ситуацию в сфере туризма страны «катастрофической». По его словам, кризис связан не только с коронавирусными ограничениями, но поздним открытием границ с Сербией, откуда традиционно следует самый большой поток отдыхающих.

«У нас были прекрасные предпосылки, мы были первой свободной от коронавируса страной в Европе, но это длилось недолго. Границу с Сербией, граждане которой традиционно являются нашими самыми многочисленными туристами, мы открыли очень поздно. Туристов из региона недостаточно, чтобы похвастаться отличными результатами. Они в большом количестве посетили Хорватию и Албанию, которые в этом году были популярны», – констатировал Ходжич.

Президент Ассоциации туристических агентств Черногории также предупредил, что из-за негативного воздействия коронавирусных ограничений потребуется много времени, чтобы нормализовать ситуацию, и указал, что государственной поддержки в виде трех пакетов помощи для работников отрасли недостаточно.

Государственный секретарь министерства устойчивого развития и туризма Черногории Дамир Давидович со своей стороны заявил, что сейчас в Черногории около 27 000 туристов, что составляет треть от прошлогоднего количества гостей страны в это время. Он также отметил, что в последние несколько недель поток туристов растет.

«В июле и начале августа их было около 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Со временем это число начало расти, поскольку мы ожидали, что либерализация потока туристов в конечном итоге приведет к увеличению туристического потока, но, к сожалению, это далеко от рекордного оборота прошлого года», – заключил Давидович.

Подгорица, Катарина Лане

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