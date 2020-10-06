Политический кризис в Болгарии: большинство граждан выступают за отставку правительства

Большинство жителей Болгарии (66,2%) поддерживают массовые протесты с требованием отставки правительства, которые продолжаются в Софии и других городах страны 89-й день. Согласно результатам исследования агентства Alpha Research, 44% граждан требуют немедленной отставки кабинета министров и проведения досрочных выборов.

Социологи отмечают, что работу главы правительства Болгарии Бойко Борисова на данный момент одобряют лишь 20,3% опрошенных, что на 3% меньше, чем в июле. При этом возросло число недовольных его деятельностью: сейчас 55,8% респондентов не одобряют его работу, в то время как летом таковых было на 6% меньше, передает ТАСС.

Если бы выборы в парламент Болгарии проходили сейчас, то за правящую партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) проголосовало бы 20,5% избирателей, а за ее основного оппонента – Болгарскую социалистическую партию – 19,6%.

Исследование Alpha Research проводилось с 21 по 30 сентября, в нем принял участие 1 031 человек.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 06.10.20

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