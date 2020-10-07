Жителей Северной Македонии вынуждают учить албанский язык

В Северной Македонии разгорается скандал с навязыванием жителям страны албанского языка. Видные представители албанского населения балканского государства демонстративно отказываются говорить на македонском.

Один из самых громких инцидентов произошел в государственном университете македонского города Тетово. Ректор вуза Bулнет Aмети, приветствуя студентов, обратился к ним на албанском языке, хотя в учебном заведении получают образование не только албанцы, но и македонцы.

Студенты сообщили журналистам, что ничего не поняли из поздравления и, только услышав свои имена, догадались, что их приглашают на сцену, чтобы вручить грамоты первокурсников. СМИ обратились за разъяснениями в ректорат, где в ответ заявили, что «перевода на другие языки нет, и не будет». При этом реакции на дискриминацию по национальному признаку из министерства образования Cеверной Mакедонии не последовало.

Ранее стало известно, что все пресс-конференции политического движения ДУИ (Демократический союз за интеграцию, представляющий в парламенте интересы албанского населения Северной Македонии, – прим.ред.) будут проходить исключительно на албанском языке без синхронного перевода на македонский, хотя оба языка в стране имеют государственных. «Учите албанский, чтобы понимать, о чем мы говорим», – заявили в ДУИ.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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