Президент Черногории согласился на оппозиционного премьер-министра

Президент Черногории Мило Джуканович согласился с предложенной представителями оппозиции кандидатурой на пост премьер-министра страны. Таким образом должность главы кабинета министров займет лидер коалиции «За будущее Черногории» профессор Здравко Кривокапич, передает «Балканист.ру».

Согласно Конституции Черногории, глава государства должен согласовать кандидатуру Кривокапича также с председателем парламента. «Наше общество демонстрирует демократическую зрелость, и Черногория по праву может считаться примером стабильности в регионе», – сказал Джуканович по итогам встречи с лидерами объединенной оппозиции, победившей на парламентских выборах 30 августа.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 08.10.20

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