«Бессовестная ложь под названием «Босния и Герцеговина» не должна существовать»: Республика Сербская рассчитывает на гражданство Сербии

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик ведет активные переговоры о предоставлении гражданства Сербии для жителей Республики Сербской, которая входит в состав БиГ. Об этом сообщил сам политик в интервью сербскому изданию «Вечерние новости», которое цитирует «Балканист.ру».

«Я пытаюсь договориться с Белградом о том, чтобы граждане Республики Сербской смогли автоматически получать гражданство Сербии. Я полностью убежден, что эта бессовестная ложь под названием «Босния и Герцеговина» не должна существовать вообще, если сербский народ подвергается здесь унижению», – заявил Додик.

Политик уточнил, что после формирования обновленного кабинета министров Сербии первым делом главы ведомств отправятся в Баня-Луку. «Я договорился об этом с президентом Сербии Александром Вучичем. Мы же, в свою очередь, после этого посетим Сербию. Наше сотрудничество я оцениваю как очень хорошее и считаю, что его нужно развивать. Мы уже реализовали ряд масштабных проектов, среди которых, к слову, и максимальное сближение учебных программ, поскольку мы – один народ», – подчеркнул Додик.

Додик также отметил, что каждый народ имеет право на самоопределение и на государство: на этом основывается наша цивилизация. Вместе с тем Босния и Герцеговина не должна быть страной, где снова может вспыхнуть гражданская война. «Это право медленно возвращается. По разным сообщениям я замечаю очень важные сигналы того, что ситуация меняется. Например, на некоторых форумах в Брюсселе на очень высоком уровне обсуждается то, что происходит на Западных Балканах, и находятся политики, которые заявляют о том, что сербам в Боснии нужно дать право на государство», – заключил политик.

Ранее Додик заявлял, что Республика Сербская готова выйти из состава Боснии и Герцеговины.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 09.10.20

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