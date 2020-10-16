Лидер боснийских мусульман заразился COVID-19

Заместитель председателя Палаты народов парламента Боснии и Герцеговины, лидер крупнейшей политической силы боснийских мусульман – Партии демократического действия Бакир Изетбегович заразился коронавирусом.

Информацию подтвердили в центральном комитете партии. «Бакир Изетбегович сегодня утром сдал тест на вирус COVID-19. Результат положительный, симптомов у него нет, но Изетбегович отменил все ранее запланированные мероприятия с его участием», – говорится в сообщении, которое цитирует «Балканист.ру».

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

Сараево. Другие новости 16.10.20

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