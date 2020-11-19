Коронавирус: в Венгрии сохранятся жесткие ограничения до февраля

В Венгрии продлен режим чрезвычайного положения до 8 февраля 2021 года. Такое решение принято правительством страны в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с ростом заболеваемости коронавирусом, передает «Балканист.ру».

В настоящее время в Венгрии действует комендантский час с 20 до 5 часов, запрещены массовые собрания, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение.

За минувшие сутки в стране с населением 9,8 млн человек было выявлено 4,2 тысячи новых случаев заболевания covid-19. С начала эпидемии от последствий инфекции скончалось 3 380 человек.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

Будапешт. Другие новости 19.11.20

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