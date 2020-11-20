В Сербии объявлен трехдневный траур в память о скончавшемся сегодня, 20 ноября, предстоятеле Сербской Православной Церкви Иринее. В пятницу, субботу и воскресенье все государственные флаги страны будут приспущены.

На здании Cербской Патриархии, где проживал глава СПЦ , вывешен чёрный флаг.

Патриарх Сербский Ириней, которому было 90 лет, не пережил последствий заражения коронавирусом.

Как предполагается, патриарх Ириней, скорее всего, будет похоронен в крипте Храма Святого Саввы в Белграде, если владыка не определил другое место в своем завещании.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.11.20

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