Северная Македония расширит свое участие в международных военных миссиях

Северная Македония увеличит количество своих военнослужащих в миссии KFOR в Косово, а также усилит свое присутствие в военных проектах НАТО и Евросоюза. Об этом сообщила министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринска.

«Мы увеличим наше участие в международных военных проектах. В течение следующего года количество македонских миротворцев вырастет до 199 человек. Мы будем приносить мир вместе с НАТО, ЕС и ООН», – заявила Шекеринска.

Министр уточнила, что македонские миротворцы сейчас служат в Афганистане, дополнительные силы македонских военных в течение года будут переброшены в состав миротворческих сил в Косово, а также продолжат служить в составе батальона Altea в Боснии и Герцеговине и Unfil в Ливане.

«B скором времени двое наших штабных офицеров будут отправлены в ЮАР, где распределены военные силы Евросоюза, а также наши бойцы подключатся к миссии НАТО в Ираке, и будут участвовать в усилении военного присутствия в районе Балтики», – сказала министр обороны Северной Македонии.

Предполагается, что на эти цели из бюджета страны в следующем году выделят 7,23 млн евро.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 30.11.20

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